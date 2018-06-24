Трамп заявил, что у КНДР есть огромный потенциал

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Северной Кореи имеется огромный потенциал, в том числе и с точки зрения месторасположения страны.
"Вы смотрите с разных позиций, с точки зрения месторасположения, у Северной Кореи имеется огромный потенциал. Председатель Ким это видит, и много великих вещей произойдет. Нам очень помогла Южная Корея, Япония, Китай", — сказал президент США, выступая в Лас-Вегасе на форуме республиканцев.
Трамп отметил, что на протяжении многих месяцев Северная Корея уже не проводит военные испытания. "Это происходило раньше каждую неделю", — добавил он.
"Недавно мне позвонил премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ, и Япония настолько благодарна, что ракеты больше не летают над Японией", — рассказал президент США.
Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.