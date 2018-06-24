Трамп заявил, что у КНДР есть огромный потенциал

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Северной Кореи имеется огромный потенциал, в том числе и с точки зрения месторасположения страны.

"Вы смотрите с разных позиций, с точки зрения месторасположения, у Северной Кореи имеется огромный потенциал. Председатель Ким это видит, и много великих вещей произойдет. Нам очень помогла Южная Корея, Япония, Китай", — сказал президент США, выступая в Лас-Вегасе на форуме республиканцев.

Трамп отметил, что на протяжении многих месяцев Северная Корея уже не проводит военные испытания. "Это происходило раньше каждую неделю", — добавил он.

"Недавно мне позвонил премьер-министр Японии (Синдзо) Абэ, и Япония настолько благодарна, что ракеты больше не летают над Японией", — рассказал президент США.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.