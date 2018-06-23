Премьер Ирака и глава победившего на выборах блока объединились в коалицию

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади и глава победившего на выборах в парламент шиитского блока "Саирун" Муктада ас-Садр договорились об объединении блоков, сообщает местный телеканал Al-Sumaria.

Выборы в парламент Ирака прошли 12 мая впервые после освобождения страны от террористов. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

"Премьер-министр Хайдер аль-Абади и лидер передового течения Муктада ас-Садр в субботу объявили о (создании) коалиции между блоками "ан-Наср" (блок премьер-министра) и "Саирун ",- говорится в сообщении телеканала.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция действующего премьера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.