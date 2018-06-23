В Анкаре перед президентскими выборами усилили меры безопасности

Сотрудник полиции со служебной собакой на станции метро в Стамбуле. Архивное фото

Сотрудник полиции со служебной собакой на станции метро в Стамбуле. Архивное фото

АНКАРА, 23 июн — РИА Новости. Безопасность в Анкаре на президентских и парламентских выборах в воскресенье будут обеспечивать 16 тысяч полицейских, а также спецтехника, вертолеты и дроны, сообщает агентство Anadolu в субботу.

"Безопасность в Анкаре в день президентских и парламентских выборов 24 июня будут обеспечивать 16 тысяч сотрудников полиции. Также для поддержания безопасности будут задействованы 40 единиц полицейской спецтехники, 35 бронеавтомобилей, вертолеты и дроны", — пишет агентство.

Анкара поделена на три избирательных округа, ее жители будут голосовать на 11392 избирательных участках.

Всего на выборах в Турции имеют право проголосовать 56,3 миллиона избирателей. Избирательные участки будут открыты с 8 до 17 часов (совпадает с мск). Около 1,5 миллиона турецких избирателей досрочно проголосовали за рубежом.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.