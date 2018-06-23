В Ереване шашлычный дым в здании театра приняли за пожар

ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Шесть пожарных расчетов были направлены в субботу к зданию Национального академического театра оперы и балета в Ереване из-за шашлычного дыма, который приняли за пожар, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"После получения сигнала о задымлении к зданию театра оперы и балета были направлены шесть пожарных расчетов и группа центра кризисного управлении. Выяснилось, что очевидцы приняли за пожар шашлычный дым, исходящий из клуба "Опера", находящегося в подвальном этаже здания, — отмечается в сообщении.

Здание ереванского театра оперы и балета было построено по проекту автора генерального плана армянской столицы Александра Таманяна в 1940 году.

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