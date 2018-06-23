Иран ждет от участников ядерной сделки пакет мер по ее сохранению к июлю

ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Тегеран рассчитывает, что европейские участники ядерной сделки представят Ирану пакет мер по сохранению соглашения в конце июня, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.

Вопрос о судьбе соглашения встал после выхода из него США. Остальные участники соглашения (Россия, Китай и европейские страны — Франция, Британия и Германия) выступают за его сохранение. Аракчи уже провел в Европе и России ряд консультаций по ядерному соглашению.

По его словам, страны Европы и Европейский союз пообещали Ирану, что представят пакет практических мер по сохранению сделки и по обеспечению интересов Ирана в ее рамках.

"Мы надеемся, что до конца текущего месяца этот пакет будет передан нам. В настоящее время европейцы при содействии России и Китая прилагают усилия по подготовке этого пакета предложений, чтобы Иран смог продолжить продавать свою нефть, получать доходы от этого, осуществлять банковские и страховые операции", — приводит агентство Tasnim его слова.

Ранее сообщалось о возможном срыве ряда договоренностей между европейскими компаниями и Ираном из-за опасения санкций со стороны США, связанных с выходом Вашингтона из ядерной сделки.

Так, в середине мая французская Total сообщила, что выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране до 4 ноября из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей, которое могло бы защитить ее от вторичных санкций США.

В авиастроительной компании Airbus также заявляли, что исходят из того, что из-за американских санкций компания может не выполнить многомиллиардный контракт на поставку пассажирских самолетов Ирану.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.