В США создали рабочую группу для объединения разлученных семей нелегалов

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. В США создана рабочая группа для объединения разлученных семей нелегальных иммигрантов, сообщает издание Politico.

"Министерство здравоохранения и социального обеспечения в пятницу создало "рабочую группу по объединению несопровождаемых детей" (с родителями), первый шаг на пути к воссоединению (с семьями) тысяч детей иммигрантов", — пишет Politico.

Как сообщалось ранее, в результате политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы, которая реализуется с апреля, не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе. Под давлением общественности президент США Дональд Трамп 20 июня подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Однако на данный момент неизвестно, каким образом будет происходить воссоединение семей и где их будут содержать.

По данным издания New York Times, несмотря на указ, министерство здравоохранения США и Пентагон готовят помещения на военных базах, чтобы разместить 20 тысяч детей-мигрантов без сопровождения родителей.