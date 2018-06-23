Палестинец за рулем автомобиля протаранил группу израильских военных

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (272)

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн — РИА Новости. Палестинец за рулем автомобиля протаранил группу израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан, трое солдат получили ранения, сообщила армейская пресс-служба.

Военные подозревают, что наезд носил преднамеренный характер, и ищут водителя, который скрылся с места происшествия.

"Водитель-палестинец попытался совершить наезд на военнослужащих Армии обороны Израиля, которые патрулировали окрестности деревни Хусан, к северо-западу от Вифлеема. Трое солдат были ранены", — сказано в пресс-релизе.

Пострадавшие отправлены в больницу с легкими травмами. "Обстоятельства происшествия выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.