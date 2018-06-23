Партнеры по коалиции обвинили ХСС в подготовке "германского Brexit"

БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Баварские консерваторы из партии ХСС находятся на пути к "германскому Brexit " — выходу Германии из ЕС, ситуация в Баварии развивается по той же схеме, что и в Великобритании, заявила на съезде Социал-демократической партии Германии в Бохуме ее председатель Андреа Налес.

"Сопротивляйтесь зачаткам", — призвала однопартийцев Налес, которую цитирует газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она добавила, что глава МВД ФРГ и лидер ХСС Хорст Зеехофер, а также баварский премьер-министр Маркус Зедер "находятся на пути к германскому Brexit, и это не что иное, как конец Европы".

Налес подчеркнула, что видит "много параллелей" между дебатами, которые привели в Великобритании к Brexit, и дискуссией о борьбе с нелегальной миграцией, начатой ХСС и Зеехофером. По словам лидера социал-демократов, "годами мы наблюдали за этим в Великобритании, иногда с насмешкой, как мы иногда немного высмеиваем "свободное государство" (Freistaat — часть официального названия Баварии) на юге". Налес не исключила, что в результате "многолетнего озвучивания" идей о национальных интересах граждане "могут воспринять это серьезно и выступить против Европы".

"Если мы посмотрим на погруженный в хаос мир, то становится совершенно ясно, что ни одна страна не может справиться с этим в одиночку. Нам нужны все, чтобы противостоять этим вызовам. Я хочу услышать от ХСС четкое заявление — поддерживают ли они это или нет", — сказала Налес, добавив, что федеральное правительство, куда входят СДПГ, ХСС и ХДС под руководством канцлера Ангелы Меркель, "без нас не сможет занять разумный курс".

Ранее в Германии разгорелся правительственный кризис по вопросу миграционной политики. Входящий в коалиционное правительство ФРГ баварский Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с лидером, министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером выступает за ограничение въезда в страну для беженцев в одностороннем порядке, если общеевропейского решения не удастся достичь.

Меркель и возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС) настаивают на том, что "автоматических обязательств" со стороны правительства по введению таких ограничений даже в случае отсутствия успехов на саммите ЕС в Брюсселе в конце июня нет.

ХСС действует только на территории Баварии. Число ее членов насчитывает около 150 тысяч человек. Входит в германский бундестаг, так как на федеральных выборах выступает в альянсе с партией Христианско-демократический союз (ХДС), формирует с ней единую фракцию в бундестаге. ХДС не выступает в качестве отдельной политической силы на выборах на территории Баварии.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС (Brexit) продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.