Украинская писательница предложила переименовать Россию в "Московию"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой призвала переименовать Россию в "Московию", так как нынешнее название, по ее убеждению, было "украдено".

"Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты", — приводит слова Ницой издание "Обозреватель".

Кроме того, писательница сообщила о якобы "историческом факте" — указе Екатерины Второй, согласно которому всех, называвших себя "московитами", требовалось "беспощадно" бить палками.

"Это лежит в музеях", — сказала Ницой, не уточнив, в коллекциях каких именно музеев можно найти подобные документы.

Языковой вопрос

Лариса Ницой приобрела известность не столько литературными произведениями, сколько постоянными скандалами из-за языкового вопроса. Например, в конце 2016 года она пригрозила подать в суд на сеть книжных магазинов Watsons из-за того, что кассир разговаривала с ней по-русски.

В феврале текущего года Ницой опубликовала в Facebook пост, в котором возмутилась числу русскоговорящих в Киеве.

"Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) работа, которой я занималась десятки лет? <…> Все в песок. Все вокруг иностранцы. И в самолете, и в подземке", — посетовала писательница.

Негодование Ницой вызвала даже СБУ: в июне она устроила скандал, придя в ведомство и услышав, что сотрудники разговаривают друг с другом по-русски. После этого писательница покинула здание управления, хлопнув дверью.

"Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности", — возмутилась она.

Борьба с русским языком

На борьбе с русским языком "специализируется" не только Ницой, но и экс-народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион. Так, в апреле она назвала русскоязычных граждан Украины "умственно отсталыми", а также отступниками, предателями и ренегатами.

Для решения этой "проблемы" она призвала "не давать образования и работы" не знающим украинского. Среди других провокационных заявлений Фарион — призыв к украинцам "давать ногой в челюсть" всем русскоязычным соотечественникам. Таким образом она прокомментировала инцидент с избиением в Мариуполе подполковника Госпогранслужбы, устроившего в кафе драку из-за меню на русском.

Не Россия, а Украина

Россия не присвоила себе название "Русь", как считает Ницой, напротив, Украина "украла" у нее Киев, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Вообще-то Киевская Русь. Все (пространство России и Украины — Прим.ред.) было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше", — сказал РИА Новости парламентарий