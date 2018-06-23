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В мире

Украинская писательница предложила переименовать Россию в "Московию"

21:1923.06.2018
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© Фото : страница Ларисы Ницой в FacebookЛариса Ницой. Архивное фотоЛариса Ницой. Архивное фото
© Фото : страница Ларисы Ницой в Facebook

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Скандально известная украинская детская писательница Лариса Ницой призвала переименовать Россию в "Московию", так как нынешнее название, по ее убеждению, было "украдено".

Ученики на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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"Второй иностранный". Как Украина готовится забыть русский навсегда

"Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты", — приводит слова Ницой издание "Обозреватель".

Кроме того, писательница сообщила о якобы "историческом факте" — указе Екатерины Второй, согласно которому всех, называвших себя "московитами", требовалось "беспощадно" бить палками.

"Это лежит в музеях", — сказала Ницой, не уточнив, в коллекциях каких именно музеев можно найти подобные документы.

Языковой вопрос

Лариса Ницой приобрела известность не столько литературными произведениями, сколько постоянными скандалами из-за языкового вопроса. Например, в конце 2016 года она пригрозила подать в суд на сеть книжных магазинов Watsons из-за того, что кассир разговаривала с ней по-русски.

Депутат от фракции Свобода Ирина Фарион
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Фарион призвала "давать ногой в челюсть" говорящим по-русски‍ украинцам

В феврале текущего года Ницой опубликовала в Facebook пост, в котором возмутилась числу русскоговорящих в Киеве.

"Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) работа, которой я занималась десятки лет? <…> Все в песок. Все вокруг иностранцы. И в самолете, и в подземке", — посетовала писательница.

Негодование Ницой вызвала даже СБУ: в июне она устроила скандал, придя в ведомство и услышав, что сотрудники разговаривают друг с другом по-русски. После этого писательница покинула здание управления, хлопнув дверью.

"Это выглядело как захват врагами нашей Службы безопасности", — возмутилась она.

Борьба с русским языком

Националисты в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские националисты устроили скандал из-за объявлений на русском
На борьбе с русским языком "специализируется" не только Ницой, но и экс-народный депутат от фракции "Свобода" Ирина Фарион. Так, в апреле она назвала русскоязычных граждан Украины "умственно отсталыми", а также отступниками, предателями и ренегатами.

Для решения этой "проблемы" она призвала "не давать образования и работы" не знающим украинского. Среди других провокационных заявлений Фарион — призыв к украинцам "давать ногой в челюсть" всем русскоязычным соотечественникам. Таким образом она прокомментировала инцидент с избиением в Мариуполе подполковника Госпогранслужбы, устроившего в кафе драку из-за меню на русском.

Не Россия, а Украина

Участники акции Спаси свой язык в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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С лица Украины сотрут русские города
Россия не присвоила себе название "Русь", как считает Ницой, напротив, Украина "украла" у нее Киев, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Вообще-то Киевская Русь. Все (пространство России и Украины — Прим.ред.) было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше", — сказал РИА Новости парламентарий

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1
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2
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