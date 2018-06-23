Пресс-секретаря Трампа с семьей выставили из ресторана

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретаря президента США Сару Сандерс попросили покинуть один из ресторанов в штате Вирджиния из-за того, что она работает на Дональда Трампа. Об этом Сандерс сообщила в Twitter.

"Вчера вечером владелица ресторана Red Hen в Лексингтоне, штат Виргиния, попросила меня уйти из-за того, что я работаю на Трампа, и я вежливо ушла. Ее действия намного больше говорят о ней самой, нежели обо мне", — говорится в публикации пресс-секретаря.

Как написала Сандерс, она всегда "старается относиться к людям, в том числе к тем, с кем не согласна, с уважением".

Официант Red Hen, в свою очередь, сообщил, что обслуживал главу пресс-службы около двух минут. После этого владелица ресторана потребовала от Сандерс покинуть заведение.

"Ее семья ушла по собственному желанию. На самом деле мы не отказывались ее обслуживать и не "выгоняли ее", — написал мужчина в Facebook.

Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренней безопасности США Кристен Нильсен была вынуждена покинуть мексиканский ресторан в Вашингтоне из-за протестующих в заведении на фоне скандала с мигрантами.