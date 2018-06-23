Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время прогулки у отеля Капелла в Сингапуре. 12 июня 2018

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, и повторил, что между ними сложилась "хорошая химия".

"Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения, между нами возникла хорошая химия", — сказал он в интервью телеканалу TBN, отвечая на вопрос телеведущего, доверяет ли Ким Чен Ыну.

"Я полагаю. что он хочет сделать что-то хорошее для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь", — добавил американский президент.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

Согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.