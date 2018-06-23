На западе Украины взорвалось около 500 тонн биоэтанола

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Взрыв емкостей с биоэтанолом произошел в Тернопольской области на западе Украины, пострадавших нет, эвакуированы жители соседних домов, сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"В 18.15 в городе Збараж, в Тернопольской области, на территории недействующей спиртобазы, в одноэтажном складском здании произошел взрыв емкостей с биоэтанолом (объемом около 480 тонн) с последующим горением и распространением огня на расположенное рядом четырехэтажное здание. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, проведена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных рядом. Принимаются меры по недопущению распространения огня в жилой сектор.

На тушение привлечены шесть единиц техники и 18 человек. Дополнительно на место пожара направили пожарный поезд.