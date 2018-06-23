Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Белоруссия может лишиться независимости в случае невыполнения задач, стоящих перед экономикой страны, заявил президент страны Александр Лукашенко во время поездки в Шкловский район Могилевской области.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", — цитирует Лукашенко телеканал ОНТ.

При этом глава государства не стал уточнять, в состав какой страны могла бы войти Белоруссия при подобном развитии событий. Он также не рассказал, откуда исходит угроза Минску.

Лукашенко призвал работников сельского хозяйства соблюдать производственные технологии и придерживаться плана.

"Причина невыполнения одна — смерть", — сказал белорусский президент.

Возможность приватизации сельхозпредприятий

Во время совещании в Шкловском районе Могилевской области Лукашенко также заявил, что не возражает против продажи частникам сельхозпредприятий.

"Но под железное условие. И мое железное условие — чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", — подчеркнул глава государства.

По его словам, за прошедшие годы сельскохозяйственный сектор Белоруссии был "спасен" и восстановлен, была обеспечена продовольственная безопасность страны, созданы агрогородки, а для жителей села были созданы необходимые социальные условия.

"Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство. Потому что 20 лет я вам дал времени — определяйтесь", — сказал белорусский президент, добавив, что государство "не может нести на плечах" тех, кто не желает работать на земле.

Доступ на европейский рынок

Белоруссия намерена обсудить с Евросоюзом вопросы доступа своей сельхозпродукции на европейский рынок, заявил в пятницу министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Есть несколько вопросов, которые связаны с нашим торгово-экономическим сотрудничеством, наличием определенных барьеров в нашей торговле", — отметил он, добавив, что Минск договорился с Евросоюзом об их решении путем диалога.

В целом в Белоруссии "весьма оптимистично" рассматривают перспективы торгово-экономического взаимодействия с ЕС, подчеркнул Макей.