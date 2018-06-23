Помпео и генсек ООН обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и генсек ООН Антонио Гутерреш обсудили в субботу усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Встреча состоялась в Вашингтоне.

"Госсекретарь и генсек обсудили успех саммита в Сингапуре, усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, Ливию, мир (мирное урегулирование) на Ближнем Востоке, и последнюю поездку генсека в Мали", — говорится в комментарии.

Помпео и Гутерреш также согласились в необходимости уделить внимание доставке гуманитарной помощи в Йемен и Сирию.