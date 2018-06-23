При покушении на президента Зимбабве пострадали восемь человек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Число раненых при покушении на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву составило восемь человек, сообщает местное издание Herald.

Ранее в субботу на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг Мнангагвы, произошел взрыв. Сам президент не пострадал и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции.

"Не менее восьми человек, в том числе вице-президент страны Кембо Мохади и (министр окружающей среды, воды и климата. — Прим. ред.) Оппах Мухингури-Кашири, получили ранения в результате взрыва на стадионе White City Stadium, где выступал президент Мнангагва", — сообщает издание.

Пресс-секретарь зимбабвийского президента Джордж Чарамба добавил, что все раненые получили необходимую медицинскую помощь. Их уже отпустили из больницы.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в июле 2018 года.