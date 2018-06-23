Франция и Испания предлагают создать "закрытые центры" приема мигрантов

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Франция и Испания предлагают на территории Европы создать "закрытые центры" для приема мигрантов, что позволит облегчить процесс предоставления убежища всем, кто имеет на него право, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"После высадки на европейской территории мы предлагаем на базе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев создавать закрытые центры с европейскими инструментами, которые незамедлительно обеспечат финансовую цельность, оперативное рассмотрение дел и европейское единство, чтобы каждая страна организованно принимала людей, имеющих право на убежище", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом.

Данное предложение Испания и Франция собираются выдвинуть на неформальном саммите ЕС в Брюсселе.

В воскресенье в Брюсселе состоится неформальный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться проблема нелегальной миграции в Европу. Этот вопрос вновь стал активно обсуждаться в Европе после того, как в начале июня власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна Aquarius с более чем 600 мигрантами, их согласилась принять Испания.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.