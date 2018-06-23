В США под обломками рухнувшего склада оказались тысячи бочек с виски

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Склад с бурбоном обрушился в США, 9 тысяч бочек с алкогольным напитком оказались под обломками, передает агентство Блумберг.

Обрушение произошло на складе винокуренного завода Barton 1792 Distillery в штате Кентукки в пятницу. По словам владельца, в момент обрушения в здании, построенном в 40-е годы 20 века, находились около 18 тысяч 200-литровых бочек. Половина из них оказалась на земле.

"Мы оцениваем, сколько из бочек могут быть извлечены в целости", — сообщили в компании Sazerac, которой принадлежит завод. "На складе хранились различные продукты дистилляции различной выдержки", — заявили в компании, отметив, что подсчет убытков может занять длительное время.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Местные власти были обеспокоены тем, что большое количество виски могло попасть в местный водоем, однако пробы не выявили загрязнения.