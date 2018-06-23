МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Неудовлетворительные результаты экономического развития могут привести Белоруссию к потере независимости. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район страны.

По словам главы государства, Минску необходимо полностью выполнять поставленные экономические задачи, в том числе в сельском хозяйстве.

"Причина невыполнения одна — смерть", — подчеркнул Лукашенко.

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", — приводит слова президента телеканал ОНТ

О том, кто угрожает Белоруссии и в состав какого государства она может войти в случае провала в экономике, Лукашенко не рассказал.

При этом он призвал всех работников сельского хозяйства придерживаться намеченного плана и соблюдать технологии производства.

"Если мы не будем строить наши отношения таким образом, мы скоро пойдем по миру без штанов", — заявил глава государства.