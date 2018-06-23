Австрия призывала задействовать военных в охране границ Евросоюза

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр обороны Австрии Марио Кунасек предложить разместить военных и полицейских на внешних границах ЕС.

"По моему мнению, мандат Frontex (Европейское агентство по контролю границ) должен быть изменен таким образом, чтобы обеспечить возможность задействовать полицейских и солдат в погранслужбе", — заявил Кунасек газете Welt am Sonntag.

Он предлагает разместить соответствующий контингент на внешних границах балканских стран, Италии и Греции. Австрийский министр считает, что военные и полицейские должны также находиться под эгидой Frontex в ряде африканских стран.

Кунасек подчеркнул, что Австрия будет настаивать на этой мере во время своего председательства в совете ЕС, которое начнется в июле.