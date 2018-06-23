В Лондоне около ста тысяч человек протестовали против Brexit

ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Около 100 тысяч человек прошли в субботу маршем по центру Лондона в знак протеста против предстоящего в конце марта 2019 года Brexit, сообщили организаторы шествия.

Акция была приурочена к двухлетней годовщине референдума о членстве в ЕС, на котором 52% участников высказались за выход из Евросоюза. Марш стал не первым — последняя такая акция прошла осенью 2017 года и собрала десятки тысяч протестующих. Британское правительство неоднократно заявляло, что несмотря ни на что намерено осуществить Brexit, причем в "жестком" его варианте.

"Как минимум 100 тысяч из всех уголков страны человек приняли участие в протестном марше. Среди них фермеры, врачи, учителя, водители, студенты, рыбаки, ветераны, рабочие заводов и офисные сотрудники. Все они заявили, что хотят нового референдума", — говорится в заявлении организаторов мероприятия — общественной организации People's Vote.

Участники акции с транспарантами и флагами ЕС прошли по улице Пэлл-Мэлл (Pall Mall) до парламентской площади, где в настоящее время проводят митинг. Многие взяли на марш детей и домашних животных. Почти у всех собравшихся была символика Евросоюза: кто-то нес флаг, кто-то синий с желтыми звездами зонт, на ком-то была майка с символом ЕС, а кто-то просто прикрепил на одежду наклейку с флагом союза.

"Сегодня хорошая погода для того, чтобы пройти по Лондону. Мы из Франции, но несколько лет живем в Лондоне, здесь муж работает в финансовой компании. Мы переживаем из-за Brexit и хотели бы, чтобы Британия осталась в ЕС. Также мы хотели бы получить какую-то ясность относительно того, как мы сможем жить и работать здесь после Brexit", — рассказала РИА Новости француженка Од, пришедшая на марш с мужем и четырьмя детьми.

В марше протеста приняли участи и жители других городов. Организованные группы приехали, в частности, из Ливерпуля и Манчестера. Для проведения марша полиция перекрыла несколько улиц в центре британской столицы.

"Нужно дать народу право высказаться. Мы считаем, что Brexit нужно остановить. Мы уже видим, что приближается катастрофа. Правительство (Терезы) Мэй не в состоянии разработать программу выхода из ЕС. Они занимаются этим уже два года, но по-прежнему мы не знаем (о содержании программы) ничего. В этой ситуации нужен второй референдум. Два года назад народ высказался, но сейчас обстоятельства изменились. Нужно предотвратить катастрофу", — поделился мнением житель Ливерпуля и член профсоюза транспортников Леонард.

Участники шествия несли плакаты с призывами провести повторный референдум и отменить Brexit, скандировали лозунги с критикой правительства и требованием сохранить единство Европы.

Проходя мимо резиденции британского премьера, противники Brexit ненадолго останавливались, чтобы прокричать лозунги с критикой планов правительства. Вход в здание канцелярии премьера митингующие обклеили бесчисленным количеством небольших наклеек с призывами сохранить членство в ЕС. Дежурившие рядом полицейские не мешали людям выражать свое мнение.

Акцию поддержали Либерально-демократическая партия, Партия "зеленых", члены Лейбористской партии. На митинге выступила один из лидеров кампании за сохранение членства в ЕС Джина Миллер.

"У нас есть право на то, чтобы наши голоса были услышаны. У нас есть право высказаться по поводу нашего будущего. Настало время выйти на улицы городов и деревень по всей стране. Настало время нам решать и брать в свои руки контроль. Они (власти) поступают бесчестно, утверждая, что воля народа сегодня такая же, как и два года назад", — сказала Миллер на митинге, указывая рукой на парламент. Ее слова были встречены одобрительными возгласами.

В свою очередь, лидер либерал-демократов Винс Кейбл заявил, что Brexit еще не поздно остановить.

"Brexit — это не решенный вопрос. Brexit — не необратимое событие. Brexit может быть остановлен", — сказал Кейбл, обращаясь к собравшимся.