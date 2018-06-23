В Лондоне около ста тысяч человек протестовали против Brexit

ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Около 100 тысяч человек прошли в субботу маршем по центру Лондона в знак протеста против предстоящего в конце марта 2019 года Brexit, сообщили организаторы шествия.
"Как минимум 100 тысяч из всех уголков страны человек приняли участие в протестном марше. Среди них фермеры, врачи, учителя, водители, студенты, рыбаки, ветераны, рабочие заводов и офисные сотрудники. Все они заявили, что хотят нового референдума", — говорится в заявлении организаторов мероприятия — общественной организации People's Vote.
Участники акции с транспарантами и флагами ЕС прошли по улице Пэлл-Мэлл (Pall Mall) до парламентской площади, где в настоящее время проводят митинг. Многие взяли на марш детей и домашних животных. Почти у всех собравшихся была символика Евросоюза: кто-то нес флаг, кто-то синий с желтыми звездами зонт, на ком-то была майка с символом ЕС, а кто-то просто прикрепил на одежду наклейку с флагом союза.
В марше протеста приняли участи и жители других городов. Организованные группы приехали, в частности, из Ливерпуля и Манчестера. Для проведения марша полиция перекрыла несколько улиц в центре британской столицы.
"Нужно дать народу право высказаться. Мы считаем, что Brexit нужно остановить. Мы уже видим, что приближается катастрофа. Правительство (Терезы) Мэй не в состоянии разработать программу выхода из ЕС. Они занимаются этим уже два года, но по-прежнему мы не знаем (о содержании программы) ничего. В этой ситуации нужен второй референдум. Два года назад народ высказался, но сейчас обстоятельства изменились. Нужно предотвратить катастрофу", — поделился мнением житель Ливерпуля и член профсоюза транспортников Леонард.
Проходя мимо резиденции британского премьера, противники Brexit ненадолго останавливались, чтобы прокричать лозунги с критикой планов правительства. Вход в здание канцелярии премьера митингующие обклеили бесчисленным количеством небольших наклеек с призывами сохранить членство в ЕС. Дежурившие рядом полицейские не мешали людям выражать свое мнение.
Акцию поддержали Либерально-демократическая партия, Партия "зеленых", члены Лейбористской партии. На митинге выступила один из лидеров кампании за сохранение членства в ЕС Джина Миллер.
В свою очередь, лидер либерал-демократов Винс Кейбл заявил, что Brexit еще не поздно остановить.
"Brexit — это не решенный вопрос. Brexit — не необратимое событие. Brexit может быть остановлен", — сказал Кейбл, обращаясь к собравшимся.