В Донбассе при обстреле со стороны ВСУ пострадал один человек

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Пожилая женщина из подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) города Докучаевск получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Вооруженные силы Украины обстреляли город Докучаевк, в результате чего возле магазина… получила осколочное ранение головы в области затылка гражданка 1942 года рождения", — сообщил представитель ведомства.

В оперативном командовании ДНР добавили, что обстрел произошел в субботу в 16.20 (время совпадает с московским). Обстрел велся с применением гранатометов различного типа.

"По данному факту генеральной прокуратурой ДНР проводятся необходимые следственные действия", — сказал журналистам представитель оперативного командования.