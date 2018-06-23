Макрон выступил за санкции против стран ЕС, отказавших мигрантам в убежище

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что против стран Европейского союза, которые отказываются предоставлять мигрантам убежище, необходимо вводить финансовые санкции.

"Лично я выступаю за механизм, который подразумевает в том числе и это. Вы не можете сохранять ситуацию, при которой есть страны, получающие выгоды от единства Европейского союза, но широко заявляющие о национальном эгоизме, когда дело касается вопроса миграции", — заявил французский лидер на совместной пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом.

Нелегальная миграция станет основной темой неформального саммита ЕС, который состоится 25 июня в Брюсселе. Эта проблема вновь обострилась в Европе после того, как в начале июня власти Италии и Мальты закрыли порты для судна, на борту которого находились более 600 мигрантов. В результате их согласилась принять Испания.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, вооруженными конфликтами и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.