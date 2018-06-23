Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на севере японской Осаки

ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в северной части префектуры Осака, сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

Максимальная сила толчков составила 3 балла по семибалльной системе, принятой в Японии. Землетрясение ощущалось в 10 префектурах, уточняется в сообщении.

Угрозы цунами нет, информации о жертвах и разрушениях нет.

На севере префектуры Осака 18 июня произошло землетрясение магнитудой 6,1. Максимальная сила толчков составила 6+. В результате землетрясения пять человек погибли, около 400 получили травмы. Метеорологи предупреждали о возможности сильных афтершоковых толчков.