Песков про возможность встречи Путина и Трампа: "сообщим, как будем готовы"

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Кремле после слов госсекретаря США о возможности скорой встрече американского и российского президентов заявили, что сообщат, как только будут готовы.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил ранее, что вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Мы сообщим, как только будем готовы", — ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос о возможности скорой встречи глав государств.