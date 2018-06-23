Помпео уверен, что встретится с Лавровым

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, но пока дата и место такой встречи неизвестны.

"Я не знаю, отправлюсь ли я в Москву. Я встречусь с моим российским коллегой где-нибудь, я уверен. Я говорил с Сергеем Лавровым пару раз в должности госсекретаря", — сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC

Он назвал эти разговоры "хорошими", но при этом, по его словам, каждая сторона "выразила неудовлетворение" действиями другой по ряду вопросов.

Госсекретарь США заявил, что поведение России в Сирии и на Украине "не помогает" и оно не является "конструктивным". "Во всех этих местах мы будем продолжать работать, чтобы убедиться, что они (РФ — ред.) в курсе наших интересов и обеспокоенностей", — добавил Помпео.