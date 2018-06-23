Помпео рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча двух президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Я знаю, что посол Болтон планирует отправится в Москву в воскресенье или понедельник. Он будет встречаться с его партнерами, и, я думаю, вероятно, что в не столь отдаленном будущем за этой встречей последует встреча президента Трампа с его партнером (Владимиром Путиным — ред.)", — сказал Помпео в интервью телеканалу MSNBC.