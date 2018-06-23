Катар требует заморозить членство ОАЭ и Саудовской Аравии в СПЧ ООН

ДОХА, 23 июн — РИА Новости. Глава национального комитета Катара по правам человека Али бен Самих аль-Мурри потребовал от Совета по правам человека ООН заморозить членство в этой организации Саудовской Аравии и ОАЭ за "серьезные и систематические нарушения прав катарских подданных", сообщила в субботу катарская газета "Ар-Райи".

Больше года назад Саудовская Аравия и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и введя против него экономическую блокаду. После этого катарских подданных вынудили покинуть соседние страны, невзирая на обстоятельства их пребывания, запретили им приезжать в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

"Катар призывает заморозить членство Саудовской Аравии и ОАЭ в Совете по правам человека ООН, учитывая совершаемые ими значительные и систематические нарушения прав катарского народа в соответствии с 8 пунктом 251/60 решения генеральной ассамблеи ООН от 15 марта 2006 года по созданию Совета по правам человека", — отметил аль-Мурри. Кроме того, он потребовал от Совета по правам человека принять решение, направленное против нарушений прав катарцев из-за блокады эмирата со стороны соседних государств.

Как указал аль-Мурри, правительству Катара нужно выйти на Совет безопасности ООН, чтобы привлечь к ответственности страны, установившие блокаду вокруг Катара, а также инициировать дело против Саудовской Аравии за политизацию религиозных обрядов и запрет на совершение подданными Катара хаджа — паломничества к святым местам в Мекке и Медине.