На предвыборном митинге президента Зимбабве прогремел взрыв

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Взрыв прогремел на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва проводил митинг в рамках своей предвыборной кампании, сообщает местное издание Herald.

На митинге присутствовали тысячи людей, по неподтвержденным данным, есть пострадавшие, но их количество и состояние пока неизвестны. Сам президент не пострадал и был успешно эвакуирован, говорится в сообщении.

"Президент Мнангагва не был ранен и находится в государственной резиденции в Булавайо. Ведется расследование, общественности будет представлена более подробная информация. За последние пять лет было несколько покушений на жизнь президента", — заявил пресс-секретарь Мнангагвы Джордж Чарамба (George Charamba), слова которого приводит издание.

Уточняется, что несколько членов охраны VIP-персон получили ранения. По неподтвержденным данным, вице-президент страны Кембо Мохади (Kembo Mohadi) получил ранение в ногу, также был ранен министр окружающей среды, воды и климата. По данным газеты, в местную больницу доставили двух высокопоставленных чиновников, чьи имена не называются.