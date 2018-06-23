Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите государств и правительств стран-участниц Европейского союза в Брюсселе

МАДРИД, 23 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Испанию 26 июля, об этом испанский премьер Педро Санчес сообщил на совместной пресс-конференции в Париже.

Прошедшие в субботу переговоры в Париже Санчес назвал "плодотворными". "Это была плодотворная встреча, и мы хотим ее повторить", — сказал Санчес.

По его словам, 26 июля Макрон посетит Мадрид. "Для нас это будет честь", — добавил испанский премьер.

Санчес прибыл во Францию в субботу, это его первый зарубежный визит в качестве премьера.

В воскресенье в Брюсселе состоится неформальный саммит ЕС, на которой будет обсуждаться проблема нелегальной миграции в Европу. Проблема нелегальной миграции вновь начала активно обсуждаться в Европе после того, как в начале июня власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна с более чем 600 мигрантами, их согласилась принять Испания.