Двухместный спортивный самолет совершил жесткую посадку в Каунасе

ВИЛЬНЮС, 23 июн — РИА Новости. Самолет Як-52 разбился на аэродроме в литовском Каунасе, сообщила в субботу пресс служба единого центра помощи Литвы.

Як-52 — двухместный спортивно-тренировочный самолет, производившихся в 1977-1998 годах.

"В субботу, в 13.53 (время совпадает с московским — ред.) по номеру 112 единого центра помощи поступило сообщение о том, что в Каунасе, на аэродроме Алексотас, рухнул самолет Як-52", —говорится с в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия были отправлены силы спасателей-пожарных, информация передана станции скорой помощи Каунаса.

Как сообщает департамент спасательных и противопожарных сил, в самолете находилось два человека.

По данным портала delfi, позже выяснилось, что самолет не упал, а получил повреждения во время аварийной посадки, во время инцидента пострадала пилот Рита Эриксонене, которая управляла самолетом. Женщина доставлена в больницу, мужчина, находившийся в кабине пилота, не пострадал. Как сообщила порталу администрация аэродрома, самолет не подлежит ремонту.