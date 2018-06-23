"Это ад": в соцсетях высмеяли Порошенко, открывшего дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Запорожскую и Донецкую области. 22 июня 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Запорожскую и Донецкую области. 22 июня 2018

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи соцсетей раскритиковали президента Украины Петра Порошенко, торжественно открывшего дорожный знак на отремонтированном участке трассы Запорожье — Днепр.

"Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 — 23,74 км, которая соединяет Запорожье и Днепр", — написал Порошенко в Twitter.

Внимание комментаторов привлекла часть церемонии открытия, во время которой украинский президент вместо того, чтобы по традиции перерезать ленточку, сорвал полотно с дорожного знака.

"В теплой и дружественной обстановке, под бурные и продолжительные аплодисменты сотен украинцев президент Украины открыл дорожный знак", — иронизирует пользователь Facebook Александр Ржавский.

"Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр — Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец", — написал Rostyslav Demchuk.

"Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет", — отметил Назар Приходько.

"Достижение года", — написал в Twitter @Brav_LikvidATOr.

"А какое отношение к ремонту имеет президент Украины? Он лично асфальт в ямки кидал?" — задался вопросом @vadimbk.

"Это ад", — лаконично резюмировал @TrainOnFaire.