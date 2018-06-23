Бывший дипломат Ватикана получил пять лет тюрьмы за хранение детского порно

РИМ, 23 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Трибунал Ватикана в субботу приговорил к пяти годам тюрьмы бывшего сотрудника нунциатуры, дипломатического представительства в США, за хранение и распространение детской порнографии, сообщает телеканал Rainews24.

Монсеньор Карло Альберто Капелла ранее признал себя виновным в инкриминируемых преступлениях, что позволило завершить процесс за два заседания.

Помимо лишения свободы, бывший ватиканский дипломат должен будет выплатить пять тысяч евро штрафа. Сторона обвинения предлагала приговорить его пяти годам и девяти месяцам заключения, а также к выплате 10 тысяч евро.

Судебный процесс в отношении Капеллы открылся в пятницу. На первом же заседании он признал обвинения в хранении и распространении детской порнографии.

Свои действия священнослужитель объяснил "кризисом" и "внутренним конфликтом" из-за своего перевода в Вашингтон. Экс-дипломат признался, что в отсутствие друзей и из-за недостатка общения "испытывал чувство пустоты и бесполезности", которые привели его к компульсивному и "неподобающему обращению к интернету" и к поступкам, которые "никогда не были объектом" его интереса.

В середине сентября служба печати Святого престола сообщала, что отозвала сотрудника своей дипмиссии в Вашингтоне монсеньора Карло Альберто Капеллу после обвинений со стороны американских властей в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Ватикан отозвал священника в конце августа и открыл расследование. До момента ареста в апреле он находился на территории города-государства.