Президент Сербии надеется, что Путин посетит Белград в этом году

БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич надеется на визит российского коллеги Владимира Путина в Белград до конца года. Об этом он сообщил в субботу на встрече с представителями российского ансамбля песни и пляски имени Александрова, передает агентство Танюг.

Ансамбль Александрова вечером в субботу дает концерт на площади перед крупнейшим православным храмом Сербии – собором святого Саввы в центре Белграда. Перед выступлением военных музыкантов принял глава государства.

"Мы ожидаем вашего президента до конца года. Отмечаем победу в Первой мировой войне, в отличие от других, которые всегда празднуют перемирие. Мы празднуем победу, потому что были на правильной стороне, которая боролась за свободу в Первой и Второй мировых войнах", — сказал президент.

"Мы были на правильной стороне во Второй мировой войне и победили с вашей помощью. Отметим победу в Первой и Второй мировых войнах и то, что смогли сохранить до сих пор свободу и независимость", — продолжил Вучич.

Глава государства добавил, что официальный Белград "не допустит перекраивания истории" мировых войн.

В ноябре 2017 года пространство перед памятником российскому императору Николаю II в сербской столице было официально названо "парком хора Александрова". В мероприятии участвовали члены правительства Сербии, российские дипломаты, представители столичных властей, многие другие официальные лица и простые граждане. В рамках церемонии была открыта памятная таблица с названием парка, символически посажены березы в знак дружбы народов России и Сербии. Кроме того, там выступил хор Александрова, который затем дал несколько концертов в Сербии.

С инициативой назвать парк именем российского ансамбля выступил министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич на следующий день после трагедии в декабре 2016 года. Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, среди которых были 64 сотрудника ансамбля Александрова.