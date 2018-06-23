Президент Сербии надеется, что Путин посетит Белград в этом году

БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич надеется на визит российского коллеги Владимира Путина в Белград до конца года. Об этом он сообщил в субботу на встрече с представителями российского ансамбля песни и пляски имени Александрова, передает агентство Танюг.
"Мы ожидаем вашего президента до конца года. Отмечаем победу в Первой мировой войне, в отличие от других, которые всегда празднуют перемирие. Мы празднуем победу, потому что были на правильной стороне, которая боролась за свободу в Первой и Второй мировых войнах", — сказал президент.
"Мы были на правильной стороне во Второй мировой войне и победили с вашей помощью. Отметим победу в Первой и Второй мировых войнах и то, что смогли сохранить до сих пор свободу и независимость", — продолжил Вучич.
Глава государства добавил, что официальный Белград "не допустит перекраивания истории" мировых войн.
С инициативой назвать парк именем российского ансамбля выступил министр культуры Сербии Владан Вукосавлевич на следующий день после трагедии в декабре 2016 года. Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, среди которых были 64 сотрудника ансамбля Александрова.