Россияне в Таиланде помогли эвакуировать парализованного соотечественника

БАНГКОК, 23 июн – РИА Новости, Евгений Беленький. Проживающие в Таиланде россияне совместно с посольством России в этой стране организовали медицинскую эвакуацию гражданина РФ, оказавшегося парализованным после инсульта.

Российские волонтеры, объединенные общей страницей в сети Facebook "Твори Добро Таиланд", собрали средства на оплату больничных счетов, штрафа за нарушение визового режима и авиабилета для 62-летнего россиянина Михаила Глазова, перенесшего три инсульта, последний из которых вызвал полный левосторонний паралич, а посольство РФ обратилось с заявкой на медицинскую эвакуацию во Всероссийский центр медицины катастроф (ВЦМК) "Защита".

В посольстве РФ в Бангкоке РИА Новости сообщили, что бригада врачей ВЦМК "Защита" уже прибыла на остров Самуи, где в местной больнице находится Глазов, и готовит его эвакуацию регулярным рейсом "Аэрофлота", намеченным на понедельник. В аэропорту россиянина и сопровождающих его врачей будет провожать сотрудник консульского отдела посольства, сообщили агентству в дипмиссии.

Глазов прибыл в Таиланд восемь лет назад. До этого он около пяти лет жил в Индии. В Таиланде мужчина поселился на острове Самуи в провинции Сураттхани. В силу обстоятельств после трех лет пребывания в стране он не смог продлить себе визу и около пяти лет прожил на территории Таиланда нелегально. В марте текущего года россиянин был госпитализирован в одну из больниц острова Самуи с диагнозом "инсульт". Еще два инсульта он перенес до этого, в начале года. В результате третьего инсульта россиянин потерял возможность двигаться из-за левостороннего паралича.

Сбор средств в Таиланде

У россиянина не было средств на оплату больничных счетов, которые росли каждый день и составили на момент начала выплаты 15 тысяч долларов, рассказала РИА Новости одна из участниц группы, профессиональный переводчик тайского языка, просившая назвать только ее имя – Эльмира. По ее словам большую помощь в этом деле оказал недавно назначенный почетный консул РФ в провинции Сураттхани Асвани Баджай.

"Мы собирали средства на счет, который он нам предоставил. Удалось добиться и отсрочки платежей по больничным счетам: оплата производилась частями, по мере поступления собранных денег. На сегодня Михаил Глазов по своему состоянию готов к эвакуации авиарейсом в сопровождении медицинской бригады", — сообщила она.

Она добавила, что на собранные пожертвования волонтеры приобрели авиабилеты для Глазова по маршруту Самуи – Бангкок – Москва.

"Он находился в Таиланде без визы почти пять лет. Поэтому значительная сумма пойдет и на штраф за нарушение визового режима, который придется уплатить в аэропорту иммиграционной полиции, прежде чем ему разрешат вылететь из страны", — пояснила она.

Требуется помощь вРоссии

Эльмира сообщила, что пока Глазов был в Индии и Таиланде, он утратил постоянную регистрацию в Одинцово Московской области. В России ему будет нужна помощь в быстром восстановлении регистрации и оформлении пенсии, иначе ни один государственный интернат для инвалидов не сможет его принять, отметила она.

Собеседница агентства пояснила, что средств на лечение и содержание в интернате у Михаила Глазова нет, а из родственников в Одинцово осталась только 93-летняя мать, больная деменцией, о которой заботятся органы опеки.

"У Михаила была сестра, но она умерла недавно. Именно после получения известия о ее смерти у него и случился первый инсульт", — рассказала Эльмира.

"Мы пока оплатили из собранных средств его двухнедельное пребывание в частном пансионате, расположенном неподалеку от Одинцово. Мы общаемся сейчас с департаментом социальной защиты правительства Московской области, нам обещают помочь. Но мы очень рассчитываем и на помощь граждан, соотечественников. Ведь альтернатива для Михаила по местным законам – тайская тюрьма за серьезное нарушение визового режима, а там и здоровому не очень легко, не то что парализованному", — добавила она.

Желающие помочь Михаилу Глазову могут обратиться в группу "Твори Добро Таиланд" в социальной сети Facebook.