Число раненных при взрыве в Эфиопии увеличилось до 132 человек

Сотрудники правоохранительных органов на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в Аддис-Абебе. 23 июня 2018

Сотрудники правоохранительных органов на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в Аддис-Абебе. 23 июня 2018

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман сообщил, что число раненых в результате взрыва в столице страны Аддис-Абебе увеличилось до 132 человек, один человек погиб, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 83 пострадавших.

В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в столице страны произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.