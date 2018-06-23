Число раненных при взрыве в Эфиопии увеличилось до 132 человек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман сообщил, что число раненых в результате взрыва в столице страны Аддис-Абебе увеличилось до 132 человек, один человек погиб, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о 83 пострадавших.
В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в столице страны произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.