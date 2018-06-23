Новак на встрече ОПЕК+ вручил министрам сувениры-талисманы ЧМ

Министр энергетики России Александр Новак на четвертой министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК. 23 июня 2018

Министр энергетики России Александр Новак на четвертой министерской встрече стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК. 23 июня 2018

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Министр энергетики России Александр Новак в начале встречи ОПЕК+ вручил президенту ОПЕК — министру энергетики ОАЭ Сухейлю аль-Мазруи и генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо сувениры-талисманы чемпионата мира по футболу, проходящего в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, и пообещал подарки всем министрам-участникам заседания, передает корреспондент РИА Новости.

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"Я хочу поделиться с вами духом дружбы народов, мира и радости, который сегодня в полной мере воплощается на проходящем в России чемпионате мира по футболу. Позвольте вам вручить некоторые сувениры чемпионата мира", — сказал он на открытии встречи стран ОПЕК+ в Вене.

Сувениром была игрушка талисмана турнира волка Забиваки с футбольным мячом. Новак подарил их сидящим с ним в президиуме встречи Баркиндо и аль-Мазруи под громкие аплодисменты участников заседания и присутствовавших журналистов.