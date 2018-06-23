МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Москва рассматривает резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья как рекламно-пропагандистский ход кишиневских политиков. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.
Кроме того, дипломаты напомнили о специальном заявлении президента Молдавии Игоря Додона, который считает, что резолюция нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям. Из этого следует, что и в самом молдавском руководстве нет единства в отношении этого документа, делает вывод МИД.
"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", — говорится в заявлении.
"Призываем избегать деструктивных действий, которые лишь отдаляют перспективу его урегулирования. Поддерживаем созидательные усилия тех, кто реально заинтересован в справедливом, жизнеспособном политическом решении приднестровской проблемы", — заявляют дипломаты.
Резолюция по Приднестровью
Накануне Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Проект резолюции, предложенный Молдавией, поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.
Сейчас в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике расположена оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.