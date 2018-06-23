РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

МИД назвал резолюцию ГА ООН по Приднестровью пропагандистским ходом

14:2923.06.2018
(обновлено: 15:21 23.06.2018)
517405
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Москва рассматривает резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья как рекламно-пропагандистский ход кишиневских политиков. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

Блокпост российских миротворцев в Приднестровье. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Премьер Молдавии прокомментировал резолюцию ООН по Приднестровью
Ведомство отмечает, что принятие резолюции "может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования".

Кроме того, дипломаты напомнили о специальном заявлении президента Молдавии Игоря Додона, который считает, что резолюция нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям. Из этого следует, что и в самом молдавском руководстве нет единства в отношении этого документа, делает вывод МИД.

"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", — говорится в заявлении.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Додон назвал опасной резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью‍
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия рассчитывает на ответственность международных партнеров относительно любых шагов по замороженным конфликтам, к которым относится и конфликт на Днестре.

"Призываем избегать деструктивных действий, которые лишь отдаляют перспективу его урегулирования. Поддерживаем созидательные усилия тех, кто реально заинтересован в справедливом, жизнеспособном политическом решении приднестровской проблемы", — заявляют дипломаты.

Резолюция по Приднестровью

Накануне Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Проект резолюции, предложенный Молдавией, поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Пушков оценил призыв ГА ООН вывести российские войска из Приднестровья
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Сейчас в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике расположена оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Комментировать
В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Павел Фомин
Думаю, даже уверен, что ООН необходимо вернуть на родительское место, в г.Женева, в Швейцарию.
И тогда разрядка наступит на много быстрее, чем сегодня, когда её, по сути, приватизировали США, и диктуют всем свою волю, лоббируют свои интересы.
15:29
23.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
2
Бельгия
1
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
2
Бельгия
1
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена