МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Москва рассматривает резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск из Приднестровья как рекламно-пропагандистский ход кишиневских политиков. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД.

Ведомство отмечает, что принятие резолюции "может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования".

Кроме того, дипломаты напомнили о специальном заявлении президента Молдавии Игоря Додона, который считает, что резолюция нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям. Из этого следует, что и в самом молдавском руководстве нет единства в отношении этого документа, делает вывод МИД.

"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", — говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия рассчитывает на ответственность международных партнеров относительно любых шагов по замороженным конфликтам, к которым относится и конфликт на Днестре.

"Призываем избегать деструктивных действий, которые лишь отдаляют перспективу его урегулирования. Поддерживаем созидательные усилия тех, кто реально заинтересован в справедливом, жизнеспособном политическом решении приднестровской проблемы", — заявляют дипломаты.

Резолюция по Приднестровью

Накануне Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Проект резолюции, предложенный Молдавией, поддержали 64 государства, против выступили 14, еще 83 страны воздержались.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Сейчас в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике расположена оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.