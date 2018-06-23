В Киеве считают, что Украине не грозит дефолт

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. И.о. главы минфина Украины Оксана Маркарова уверена, что дефолт Украине не грозит, несмотря на груз выплаты внешнего долга.
Что касается возвращения госдолгов, Маркарова напомнила, что наибольшие платежи у Украины будут в 2019 году. По ее словам, в этом году тоже идут большие выплаты, но они предусмотрены в бюджете. "Выполнение бюджета будет значить, что мы полностью выплатили все наши обязательства", — сказала она.
Украина в 2015 году провела реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги, выкупленные ранее коммерческими кредиторами, на 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новые ценные бумаги для своих кредиторов.