В Киеве считают, что Украине не грозит дефолт

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. И.о. главы минфина Украины Оксана Маркарова уверена, что дефолт Украине не грозит, несмотря на груз выплаты внешнего долга.

"Не будет у нас дефолта, и он нам точно не нужен. Все случаи дефолтов, если это не были так называемые технические дефолты, — когда страна входит в реструктуризацию своих обязательств, и такие случаи были. Такие случаи – это очень плохо", — сказала она в интервью украинскому телеканалу " UA:ПЕРШИЙ " ("Первый национальный телеканал").

Что касается возвращения госдолгов, Маркарова напомнила, что наибольшие платежи у Украины будут в 2019 году. По ее словам, в этом году тоже идут большие выплаты, но они предусмотрены в бюджете. "Выполнение бюджета будет значить, что мы полностью выплатили все наши обязательства", — сказала она.

По мнению и.о. министра, секвестра (сокращения) бюджета в этом году не будет, поскольку есть тенденция его выполнения. "Мы считаем, что никаких предусловий для секвестра не будет", — сказала Маркарова.

Украина в 2015 году провела реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги, выкупленные ранее коммерческими кредиторами, на 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новые ценные бумаги для своих кредиторов.