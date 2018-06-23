В Эфиопии сообщили о десятках пострадавших при взрыве на митинге

Сотрудники правоохранительных органов на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в Аддис-Абебе. 23 июня 2018

Сотрудники правоохранительных органов на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в Аддис-Абебе. 23 июня 2018

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Власти Эфиопии заявили, что в результате взрыва в столице страны Аддис-Абебе ранены не менее 83 человек, погибших нет, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что на митинге в поддержку эфиопского премьер-министра Абия Ахмеда в столице страны произошел взрыв. Позже сам Ахмед заявил, что в результате инцидента несколько человек погибли.

"В результате атаки в эфиопской столице ранены 83 человека, однако никто не погиб, хотя ранее сообщалось другое", — сообщает агентство со ссылкой на генерального секретаря правительства Фитсума Арега.

Арега уточнил, что речь идет об атаке гранатой. По данным организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.