"Ногой в челюсть": экс-депутат Рады призвала бить русскоговорящих украинцев

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион призвала украинцев ломать челюсти русскоговорящим гражданам.
Таким образом она прокомментировала скандал в Мариуполе, где охрана кафе-бара избила подполковника Госпогранслужбы якобы за просьбу дать меню на украинском языке.
"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому "москворотому", то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ", — написала Фарион.
Ирина Фарион известна своими националистскими высказываниями. Весной она назвала русскоязычных украинцев "умственно отсталыми, предателями, отступниками, ренегатами и гибридами", заявив, что именно они "притянули в страну войну".