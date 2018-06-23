"Ногой в челюсть": экс-депутат Рады призвала бить русскоговорящих украинцев

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бывший народный депутат от фракции "Свобода", языковед и борец за украинский язык Ирина Фарион призвала украинцев ломать челюсти русскоговорящим гражданам.

Таким образом она прокомментировала скандал в Мариуполе, где охрана кафе-бара избила подполковника Госпогранслужбы якобы за просьбу дать меню на украинском языке.

"Если бы украинцы просто ногой давали в челюсть каждому "москворотому", то война бы стала победой давно. А так пока наших бьют. А очень сильно должны бить МЫ", — написала Фарион.

Инцидент в кафе RedCups RDCP Lounge в Мариуполе произошел несколько дней назад. По словам свидетелей, конфликт действительно возник на языковой почве, однако военный и его друзья были уже "хорошо выпившими" и полезли в драку. По делу задержаны охранники, проходившие в кафе стажировку.

Ирина Фарион известна своими националистскими высказываниями. Весной она назвала русскоязычных украинцев "умственно отсталыми, предателями, отступниками, ренегатами и гибридами", заявив, что именно они "притянули в страну войну".