РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В ДНР заявили о попытке наступления ВСУ на юге республики

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (277)
13:0223.06.2018
(обновлено: 13:06 23.06.2018)
0618835
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР. Архивное фотоВоеннослужащие ДНР. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские силовики ночью атаковали позиции сил ополчения на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в ДНР. Оперативное командование республики отмечает, что обстановка вблизи линии соприкосновения обострилась.

Заместитель главы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Полного прекращения огня в Донбассе не наблюдается, заявляет миссия ОБСЕ
По словам представителя оперативного командования, около часа ночи силовики попытались улучшить позиции южнее Коминтерново и выдвинулись двумя группами общей численностью до 15 человек. Ополченцы заметили их и открыли огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения, рассказал он.

В результате атаку удалось отбить, украинские военные понесли потери.

"По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник", — сказал представитель ведомства.

Утренние обстрелы

В командовании отмечают, что обстановка на линии соприкосновения обострилась. Так, утром силовики обстреляли жилые кварталы в населенном пункте Ленинское на юге ДНР.

Во время оглашения приговора Украинского народного трибунала украинским властям. 22 июня 2018
© Фото : Александра Хрусталь
Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению‍
По данным ведомства, огонь из гранатометов и артиллерии велся с 6:50 до 7:45 с позиций ВСУ в районах поселков Водяное и Гнутово. Всего были выпущены десять артиллерийских снарядов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в командовании.

Кроме того, в 9:20 силовики обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине Горловки. Там пострадало остекление жилого дома.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что всего за сутки украинские силовики нарушили перемирие пять раз. Они выпустили по территории республики 28 мин, а также применяли гранатометы, стрелковое оружие и бронетехнику.

Ситуация в Коминтерново

Накануне в ДНР заявили, что поселок Коминтерново подвергается обстрелам со стороны силовиков уже несколько дней. Так, 22 июня, по данным представителя республики в СЦКК, ВСУ применили тяжелую артиллерию, при обстреле пострадал мирный житель. 

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Политолог: ситуация в Донбассе может измениться, но при одном условии
"После того как бойцы Вооруженных сил ДНР из не запрещенного минскими договоренностями оружия подавили огневые точки ВСУ в районе Талаковки, киевские силовики прекратили попытки возобновить обстрел", — сообщил представитель командования ДНР.

Коминтерново находится на линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий там проживали около 800 человек, а по данным на 2016 год — осталось не более 200. Село расположено в 25 километрах от подконтрольного Киеву Мариуполя.

ВСУ пытаются продвинуться

В последние месяцы в самопровозглашенных республиках Донабасса уже не раз сообщали о попытках ВСУ захватить новые территории. Эти действия силовиков грубо нарушают Минские соглашения, которые четко фиксируют позиции сторон, предусматривают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

Украинские силовики. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
В ЛНР заявили о подготовке провокации со стороны силовиков
Так, 20 июня силовики заявили, что продвинулись на два километра от занимаемых рубежей в Донбассе и заняли новые позиции около поселка Желобок в Луганской области.

В штабе отметили, что силовики создали двухкилометровую полосу обеспечения. Как говорится в сообщении, это было необходимо из-за того, что ополченцы слишком близко подходили к позициям ВСУ. 

Эта операция шла две недели в условиях секретности, добавили в штабе.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг это сообщение, назвав его "очередным фейком украинской пропаганды".

"Информация о продвижении ВСУ не соответствует действительности. В населенном пункте Желобок военнослужащие Народной милиции ЛНР как находились на своих позициях, так и находятся и никуда не продвигались и никакие позиции не сдавали. Нет, это абсолютно неверная информация, буквально два дня назад я был лично в населенном пункте Желобок и засвидетельствовал то, что ВСУ ведут целенаправленный обстрел населенного пункта", — сказал он.

По словам Марочко, из-за обстрела пострадала единственная жительница Желобка, ее дом разрушен.

Разговор президентов

Ситуация в Донбассе стала темой для обсуждения в телефонном разговоре президентов России и Украины, который состоялся 21 июня по инициативе украинской стороны.

В разговоре Владимир Путин, в частности, подчеркнул безальтернативность Минских соглашений и отметил важность повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы в Минске и "нормандской четверки".

Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Первый президент Украины заявил, что Донбасс не подчинится Киеву‍
Кроме того, он выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

Также президенты обменялись мнениями насчет российской инициативы, предполагающей учреждение миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Это уже второй разговор Путина и Порошенко за этот месяц. Предыдущий состоялся девятого июня. Тогда также шла речь об урегулировании ситуации в Донбассе. Кроме того, российский президент заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Минские соглашения
Минские соглашения
Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Чемпионат мира по футболу 2018
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена