В ДНР заявили о попытке наступления ВСУ на юге республики

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Украинские силовики ночью атаковали позиции сил ополчения на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявили в ДНР. Оперативное командование республики отмечает, что обстановка вблизи линии соприкосновения обострилась.

По словам представителя оперативного командования, около часа ночи силовики попытались улучшить позиции южнее Коминтерново и выдвинулись двумя группами общей численностью до 15 человек. Ополченцы заметили их и открыли огонь из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения, рассказал он.

В результате атаку удалось отбить, украинские военные понесли потери.

"По предварительным данным, до трех силовиков ликвидированы и не менее четырех получили ранения. С нашей стороны ранение получил один защитник", — сказал представитель ведомства.

Утренние обстрелы

В командовании отмечают, что обстановка на линии соприкосновения обострилась. Так, утром силовики обстреляли жилые кварталы в населенном пункте Ленинское на юге ДНР.

По данным ведомства, огонь из гранатометов и артиллерии велся с 6:50 до 7:45 с позиций ВСУ в районах поселков Водяное и Гнутово. Всего были выпущены десять артиллерийских снарядов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавили в командовании.

Кроме того, в 9:20 силовики обстреляли поселок шахты имени Гагарина на окраине Горловки. Там пострадало остекление жилого дома.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что всего за сутки украинские силовики нарушили перемирие пять раз. Они выпустили по территории республики 28 мин, а также применяли гранатометы, стрелковое оружие и бронетехнику.

Ситуация в Коминтерново

Накануне в ДНР заявили, что поселок Коминтерново подвергается обстрелам со стороны силовиков уже несколько дней. Так, 22 июня, по данным представителя республики в СЦКК, ВСУ применили тяжелую артиллерию, при обстреле пострадал мирный житель.

"После того как бойцы Вооруженных сил ДНР из не запрещенного минскими договоренностями оружия подавили огневые точки ВСУ в районе Талаковки, киевские силовики прекратили попытки возобновить обстрел", — сообщил представитель командования ДНР.

Коминтерново находится на линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий там проживали около 800 человек, а по данным на 2016 год — осталось не более 200. Село расположено в 25 километрах от подконтрольного Киеву Мариуполя.

ВСУ пытаются продвинуться

В последние месяцы в самопровозглашенных республиках Донабасса уже не раз сообщали о попытках ВСУ захватить новые территории. Эти действия силовиков грубо нарушают Минские соглашения, которые четко фиксируют позиции сторон, предусматривают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

Так, 20 июня силовики заявили, что продвинулись на два километра от занимаемых рубежей в Донбассе и заняли новые позиции около поселка Желобок в Луганской области.

В штабе отметили, что силовики создали двухкилометровую полосу обеспечения. Как говорится в сообщении, это было необходимо из-за того, что ополченцы слишком близко подходили к позициям ВСУ.

Эта операция шла две недели в условиях секретности, добавили в штабе.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опроверг это сообщение, назвав его "очередным фейком украинской пропаганды".

"Информация о продвижении ВСУ не соответствует действительности. В населенном пункте Желобок военнослужащие Народной милиции ЛНР как находились на своих позициях, так и находятся и никуда не продвигались и никакие позиции не сдавали. Нет, это абсолютно неверная информация, буквально два дня назад я был лично в населенном пункте Желобок и засвидетельствовал то, что ВСУ ведут целенаправленный обстрел населенного пункта", — сказал он.

По словам Марочко, из-за обстрела пострадала единственная жительница Желобка, ее дом разрушен.

Разговор президентов

Ситуация в Донбассе стала темой для обсуждения в телефонном разговоре президентов России и Украины, который состоялся 21 июня по инициативе украинской стороны.

В разговоре Владимир Путин, в частности, подчеркнул безальтернативность Минских соглашений и отметил важность повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы в Минске и "нормандской четверки".

Кроме того, он выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

Также президенты обменялись мнениями насчет российской инициативы, предполагающей учреждение миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Это уже второй разговор Путина и Порошенко за этот месяц. Предыдущий состоялся девятого июня. Тогда также шла речь об урегулировании ситуации в Донбассе. Кроме того, российский президент заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Киевские власти с апреля 2014 года ведут военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.