В Госдуме прокомментировали резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

Диалог по Приднестровью и урегулирование ситуации в регионе (91)

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к России вывести военных из Приднестровья, по всей видимости, подготовили при поддержке США и стран НАТО. Такое мнение в разговоре с RT выразил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, чтобы "поглотить Приднестровскую Молдавскую Республику, нужно избавиться от всяких побочных свидетелей".

"С этой точки зрения наличие там пусть и небольшого контингента российских войск — кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию", — отметил депутат.

Затулин добавил, что представители некоторых государств, проголосовавших за принятие резолюции, возможно, вообще не разбираются в ситуации.

"Не разбираясь в существе проблемы, в том, что на самом деле происходит, что российские войска стали гарантом невозобновления военного конфликта 1992 года, какие-то страны могут голосовать по этой причине. Или сделать вид, что они голосуют, исходя из принципов, связанных с наличием чьих-то войск на чужой территории", — резюмировал Затулин.

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья. Документ поддержали 64 государства, 14 выступили против, 83 воздержались от голосования.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ) — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.