Число украинцев в Израиле растет среди гастарбайтеров и эмигрантов

БАТ-ЯМ (Израиль), 23 июн – РИА Новости. Население Израиля значительно увеличивается с началом летнего сезона, но не только за счет туристов: с недавних пор заметно выросло как число репатриантов, так и незаконно проникших в страну людей, прежде всего из Украины под видом "беженцев", рассказала РИА Новости вице-мэра курортного города Бат-Ям Ирина Генина.

По статистике больше других Израиль посещают туристы из США. Генина считает, что их значительно опередили русскоязычные туристы, особенно в ее городе.

"Бат-Ям туристы из России очень любят, одни навещают своих друзей, родственников, другие впервые открывают для себя нашу страну, интерес к Израилю с каждым годом увеличивается, как и поток туристов. На втором месте у нас французы. Они покупают квартиры, дома и теперь бывают здесь бессменно", — заметила она.

Многие французы еврейского происхождения с недавних пор стали подавать заявления на получение гражданства Израиля. Причину этого Генина видит в волне национализма, которая охватила Францию. "Сейчас быть евреем во Франции непросто, они опасаются провокаций со стороны арабов, особенно после терактов в Париже", — подчеркнула вице-мэр.

"Но среди французов нет такой массовой алии (в пер. с иврита – новых репатриантов), какую мы сейчас принимаем из Украины", — уточнили Генина. По ее словам, из приезжающих в Израиль на постоянное место жительство 45% составляют украинцы.

"Не секрет, что их подталкивает к эмиграции тяжелое экономическое положение. Люди не знают, что с ними будет завтра. Сейчас появилась новая прослойка среди эмигрантов – бизнесмены, потерявшие бизнес на Украине. Для них очень важно, что недавно был изменен закон, и теперь новые граждане сразу получают израильский загранпаспорт, а не по истечении года пребывания в стране. Для бизнесменов это означает, что они могут делать "челночные рейсы", чтобы вывести оставшуюся наличность", — сказала она.

Благодаря изменению в законодательстве недавно миллиардер Роман Абрамович за один день получил израильское гражданство и загранпаспорт. "Принятый закон сыграл на руку Израилю, он способствует притоку капитала в страну", — сказала Генина.

© REUTERS / Amir Cohen Люди на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве, Израиль © REUTERS / Amir Cohen Люди на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве, Израиль

По словам вице-мэра, число жителей Бат-Яма только в последнее время увеличилось на 5,5 тысячи человек за счет новых репатриантов. "Это значительная цифра для небольшого города, но нас это не пугает. Мы продолжаем принимать людей. Государство Израиль будет существовать до тех пор, пока будет приток новых граждан. Уникальность Израиля в том, что сюда едут евреи из всех частей света – от южноамериканцев и африканцев до сибиряков. Нет нужды привозить артистов из каких-то мест, культура любой страны у нас представлена на фестивалях в рамках Дней алии", — говорит она.

Но не все облюбовали Израиль, чтобы обрести свой дом. Генина признает, что пестрый состав населения имеет и негативную сторону.

Отмечается заметный рост преступности среди приезжих в ряде районов Тель-Авива. "Есть эта проблема и в Бат-Яме. В свое время министерство абсорбции Израиля вывозило людей из зон боевых действий Грузии и Украины, причем не зависимо от национальности, и поддерживало их наряду с еврейскими репатриантами. Активные военные действия на Донбассе, и тем более в Грузии прекратились, а "беженцы" – нет", — рассказывает Генина.

"Мне известно, к примеру, о поставленных на конвейер группах из Грузии. Они не евреи, формально приезжают сюда по линии медицинского туризма, через интернет находят адреса больниц, получают оттуда вызовы. Но едут не в лечебные заведения, а отправляются по известным им подпольным адресам", — сказала она.

Серьезную конкуренцию нелегалам и гастарбайтерам из разных стран стали составлять украинцы. Генина отмечает, что выходцы из Украины стали преобладать на стройках, где раньше работали в основном арабы. Украинки все больше вытесняют филиппинок, традиционных "монополисток" в области ухода за стариками. "Они находят себе нелегальные заработки, показывают фиктивные бумаги беженцев и никак не хотят возвращаться домой. Хотя официально в Израиле статус беженца никому не дают. Как нет и законов по выдворению нелегалов из страны", — говорит она.

"Я вижу в своем городе группы кавказцев, одетых вовсе не для тяжелой работы. Подобные группы наблюдаются и из Украины. Грузины и украинцы бродят здесь под видом туристов, чем они занимаются – это вопрос для полиции", — сказала собеседница агентства.

Генина констатировала, что полиция Израиля, не имея необходимых рычагов, пока не может с ними справиться. "Поэтому я поддерживаю инициативу депутатов Кнессета, предложивших законопроект о депортации приезжих, совершающих криминальные действия на территории Израиля", — заключила вице-мэр.