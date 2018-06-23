МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Военно-морские силы США готовят план строительства центров размещения для десятков тысяч мигрантов на отдаленных военных базах в штатах Калифорния, Алабама и Аризона, сообщает американский журнал Time.

В черновике служебной записки, составленной для министра ВМС США, который оказался в распоряжении журнала, приводятся детали строительства временных палаточных городов для 25 тысяч мигрантов на заброшенных аэродромах ВМС в штате Алабама, а также создания двух лагерей для 47 тысяч мигрантов каждый на территории неиспользуемых военных баз ВМС около Сан-Франциско и в Южной Калифорнии. Еще один центр размещения мигрантов планируется построить на аэродроме морской пехоты близ города Юма в штате Аризона.

По оценкам, которые приводятся в документе, ВМС за полгода потратили бы 233 миллиона долларов на строительство и эксплуатацию палаточного городка на 25 тысяч человек.

Как отмечает издание, военным еще не поступал приказ строить подобные центры содержания. Представитель ВМС США Грэг Хикс не стал комментировать эти планы и заявил журналу, что "было бы неуместно обсуждать внутренние документы", которые пока не утверждены.

Как сообщалось ранее, в результате политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы, которая реализуется с апреля, не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе. Под давлением общественности президент США Дональд Трамп подписал 20 июня миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Однако на данный момент неизвестно, каким образом будет происходить воссоединение семей и где их будут содержать.

По данным издания New York Times, несмотря на указ, министерство здравоохранения США и Пентагон готовят помещения на военных базах, чтобы разместить 20 тысяч детей-мигрантов без сопровождения родителей.