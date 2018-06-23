МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.Президент Украины Петр Порошенко передал радиотехническим бригадам ВСУ новые радиолокационные станции. Об этом он написал в Twitter.

Сьогодні передав сертифікати на радіолокаційні станції, виготовлені на науково-виробничому комплексі "Іскра", підрозділам ЗСУ. Ці станції мають закрити українське небо від ворога pic.twitter.com/jw4EeGwzWd — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.

​"Эти станции должны закрыть украинское небо от врага", — написал политик, отметив, что комплексы были изготовлены на научно-производственном комплексе "Искра".

Как сообщают украинские СМИ, первые образцы предназначены для разведки артиллерийских позиций противника, обнаружения воздушных целей и для подавления связи.

Серийный выпуск этих моделей должны начать в следующем году.

В конце прошлого года Порошенко сообщил об успешных испытаниях нового украинского ракетного комплекса "Ольха". Однако пользователи соцсетей обнаружили на опубликованных видео модифицированные советские "Ураганы".