В Китае за наркопреступления казнили десять человек

ПЕКИН, 23 июн — РИА Новости. Суд города Шаньвэй в провинции Гуандун на юге Китая в воскресенье приговорил к смертной казни десять подсудимых, обвиняемых в совершении наркопреступлений, приговор был приведён в действие в этот же день, следует из заявления суда.
Сообщается, что подсудимые обвинялись в производстве, торговле и перевозке наркотиков.
"После публичного оглашения приговора приговоренных по конвоем отвели на место казни для исполнения приговора" — говорится в сообщении суда.
Смертная казнь в Китае предусматривается по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса, в подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотиков.