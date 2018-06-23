В Китае за наркопреступления казнили десять человек

ПЕКИН, 23 июн — РИА Новости. Суд города Шаньвэй в провинции Гуандун на юге Китая в воскресенье приговорил к смертной казни десять подсудимых, обвиняемых в совершении наркопреступлений, приговор был приведён в действие в этот же день, следует из заявления суда.

Сообщается, что подсудимые обвинялись в производстве, торговле и перевозке наркотиков.

"После публичного оглашения приговора приговоренных по конвоем отвели на место казни для исполнения приговора" — говорится в сообщении суда.

Смертная казнь в Китае предусматривается по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса, в подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотиков.