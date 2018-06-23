На Украине в горах эвакуируют детский лагерь

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Спасатели эвакуируют детский палаточный лагерь из гор в Закарпатской области из-за выпавшего снега, сообщил в субботу губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль на своем сайте.

По его словам, из-за резкого похолодания в ночь на субботу в Раховском районе Закарпатской области на высокогорье выпал снег. Вблизи одной из гор на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг нескольких сантиметров.

"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла", — сообщил Москаль.