При взрыве в Эфиопии погибли несколько человек

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в телевизионном обращении заявил, что в результате взрыва на митинге в Аддис-Абебе несколько человек погибли, также есть раненые, сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что на митинге в поддержку Ахмеда в эфиопской столице произошел взрыв.

"Эфиопский премьер-министр Абий Ахмед заявил, что "несколько человек" погибли, другие получили ранения при взрыве в субботу", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщает агентство, по словам одного из участников митинга, на месте происшествия разорвалась граната.