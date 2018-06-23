В Киеве заявили о готовности обменять осужденных россиян

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Украина готова обменять осужденных россиян на заключенных в России украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной рады, один из представителей Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко.
"Мы готовы отдать <…> их родине в обмен на наших, которых ждут на родине", — написала Геращенко в Facebook.
Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.
Дело Вышинского
В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил журналиста под стражу на 60 дней без определения залога.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене Вышинского никто не инициировал. Что касается Сенцова, то, отметил Песков, он отбывает наказание по серьезному обвинению в подготовке терактов, у Вышинского же совсем другая ситуация — его обвиняют в госизмене за профессиональную журналистскую деятельность.