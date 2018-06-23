В Киеве заявили о готовности обменять осужденных россиян

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

Молодой человек с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости. Архивное фото

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Украина готова обменять осужденных россиян на заключенных в России украинцев, заявила первый вице-спикер Верховной рады, один из представителей Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, на Украине осуждены или обвиняются по тяжелым статьям — терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж — 23 россиянина. Их Киев хочет отдать в обмен на Олега Сенцова и других украинцев, отбывающих наказание в России.

"Мы готовы отдать <…> их родине в обмен на наших, которых ждут на родине", — написала Геращенко в Facebook.

На этой неделе президенты России и Украины обсудили в телефонном разговоре вопрос обмена заключенными. Это была уже вторая их беседа за последнее время. Ранее Путин и Порошенко договорились, что омбудсмены обеих стран посетят заключенных россиян на Украине и украинцев — в России. Впоследствии омбудсмены обменялись списками для посещений.

Российский суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму, его сообщник Александр Кольченко получил десять лет. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.