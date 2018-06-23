ВСУ пять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в субботу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК сообщили также о пяти нарушениях перемирия.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – пять раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили 28 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы, стрелковое оружие и бронетехника.